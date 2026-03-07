Avellino uomo trovato in stato di ebbrezza in via Esposito | intervento della Polizia

Una volante della Polizia di Stato è intervenuta oggi in via Stanislao Esposito ad Avellino, dove un uomo è stato trovato a terra in stato di evidente alterazione da alcol. Gli agenti hanno prestato assistenza e hanno verificato le condizioni dell’uomo, che è stato successivamente accompagnato per le cure del caso. L’intervento si è svolto nel pomeriggio e ha coinvolto le forze dell’ordine locali.

Avellino, 7 marzo 2026 — Una volante della Polizia di Stato è intervenuta pochi istanti fa in via Stanislao Esposito, ad Avellino, dove un uomo era stato trovato a terra in evidente stato di alterazione da alcol. L'uomo, di età apparente intorno ai cinquant'anni, è stato rinvenuto sul suolo pubblico dagli agenti della Questura di Avellino, prontamente intervenuti sul posto. Valutate le condizioni del soggetto, il personale in divisa ha immediatamente richiesto l'intervento dei soccorsi sanitari.