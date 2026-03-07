Avellino-Padova Izzo | Questa maglia l' ho vestita da bambino ora me la posso godere da uomo

Armando Izzo torna a giocare dal primo minuto al Partenio dopo più di 11 anni, un periodo di 4.316 giorni. È la prima volta che indossa di nuovo la maglia dell’Avellino in una partita ufficiale e lo fa dimostrando grande solidità in campo. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei tifosi che lo hanno applaudito al suo ingresso.

Il difensore dell'Avellia il suo ritorno da titolare al Partenio dopo oltre 4.000 giorni, nella vittoria per 1-0 sul Padova firmata da Russo al 92'. Prima le parole per i tifosi, poi l'emozione di un ritorno speciale Armando Izzo torna al Partenio da titolare dopo 4.316 giorni e lo fa con una prestazione di grande solidità. Ma prima di parlare della sua prova, il difensore dell'Avellino vuole chiarire un episodio accaduto nel finale di partita con i tifosi. "Volevo un attimo chiarire questa cosa con i tifosi che è successa a fine partita", esordisce. "Ci siamo chiariti, sappiamo cosa vogliono loro, lo vogliamo anche noi. Quindi più uniti che mai, stiamo insieme, continuiamo queste dieci partite che mancano: sappiamo che sono dieci battaglie e andiamo avanti tutti insieme". 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Calcio, Avellino torna alla vittoria e batte il Padova grazie ad una prodezza di RussoUna partita al cardiopslma. L’Avellino batte il Padova 1-0 al Partenio-Lombardi grazie a una prodezza solitaria di Russo, entrato dalla panchina, che al 92? si inventa tutto da solo: punta l’uomo, ste ... irpiniaoggi.it

