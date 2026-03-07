Avellino - Padova Besaggio | Dovevamo vincere a tutti i costi ora testa solo a noi stessi

Michele Besaggio, centrocampista dell’Avellino, ha commentato la vittoria per 1-0 contro il Padova, ottenuta con un gol di Russo al 92’. In seguito alla partita, ha affermato che era fondamentale vincere a tutti i costi e che ora la squadra deve concentrarsi esclusivamente su se stessa. La partita si è conclusa con il gol decisivo nei minuti finali.

Il centrocampista dell'Avellia il successo per 1-0 sul Padova, firmato da Russo al 92'. Soddisfazione per il nuovo modulo e autocritica sul tiro dalla distanza Michele Besaggio è uno dei protagonisti della vittoria dell'Avellino sul Padova. Il centrocampista biancoverde analizza con lucidità il successo per 1-0, arrivato grazie al gol di Russo al 92'. "Dovevamo vincere a tutti i costi, mettiamola così", esordisce. "Era una partita fondamentale, anche perché adesso abbiamo sorpassato anche il Padova e più squadre riusciamo a tenerci vicine, meglio è. Finché vinciamo noi non è un problema. Non dovremmo mai avere l'intenzione di guardarci dietro, solamente pensare a noi e vincere: è l'unico modo per andare avanti e arrivare all'obiettivo il prima possibile". 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

