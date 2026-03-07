Su Netflix è arrivata da pochi giorni la docu-serie intitolata Avamposti, che segue le attività dei carabinieri. La serie, realizzata da Claudio Camarca, si colloca attualmente al terzo posto tra le più viste sulla piattaforma. A differenza di altri prodotti, si concentra su riprese genuine e senza scene preparate, offrendo uno sguardo diretto sulla quotidianità delle forze dell’ordine.

Dimenticate le sparatorie coreografate e i dialoghi scritti a tavolino. Su Netflix è sbarcata da pochi giorni la docuserie sui carabinieri firmata da Claudio Camarca, intitolata Avamposti. Non è una fiction, non ci sono attori, e quello che vedete sullo schermo è successo davvero. Una serie di reportage (sviluppati nell’arco di tre stagioni) sulle operazioni dei militari dell’Arma, dove nemmeno le telecamere dei telegiornali osano entrare. Il vero segreto del successo di Avamposti (nata su Discovery e ora fenomeno globale, terzo tra le serie tv più viste su Netflix) è ben sintetizzato nel sottotitolo della seconda stagione: “Uomini in prima linea”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Avamposti, la docu-serie sui carabinieri, conquista Netflix. È al terzo posto tra le più viste

Le 10 serie tv più viste nella storia di NetflixStranger Things 5 è subito entrata nella Top 10 delle produzioni in lingua inglese, dove è presente anche la quarta stagione.

Roccaraso al terzo posto tra le mete più ricercate su Holidu per CapodannoL'abruzzese Roccaraso è al terzo posto delle mete più ricercate su Holidu per il Capodanno 2026.

Tutto quello che riguarda Avamposti la docu serie sui carabinieri....

Discussioni sull' argomento 3 film e 3 serie Netflix da non perdere dal 3 all'8 marzo; Le novità Netflix di marzo 2026 tra film, serie tv, anime e nuove stagioni; Netflix: tutte le serie TV e i film in arrivo a marzo 2026; Novità Netflix: tutte le uscite di Marzo 2026, il grande ritorno di One Piece e Peaky Blinders [LISTA].

Life in the Line, la nuova docu-serie su Tim Burton è online: Johnny Depp ha parlato di lui per 4 oreLa regista di Tim Burton Tim Burton: Life in the Line ha trascorso quattro ore a intervistare Johnny Depp per la docu-serie in quattro parti. A suo dire, l'autore di Edward Mani di Forbice è ... comingsoon.it

Al primo giorno di programmazione sulla piattaforma. Le tre Stagioni di Avamposti. Terzo posto assoluto. Prima tra le Serie non fiction. Siamo Comunità - facebook.com facebook