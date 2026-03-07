Le associazioni di categoria nel settore dell'autotrasporto hanno inviato una lettera a ‘Mister Prezzi’ per segnalare l’aumento dei costi del carburante. La questione riguarda le conseguenze di questi incrementi sui costi operativi delle imprese di trasporto. La comunicazione evidenzia la preoccupazione delle aziende di fronte a una situazione di criticità crescente. La lettera è stata inviata nelle ultime settimane.

Anche le associazioni di categoria sono sul piede di guerra a causa degli aumenti del costo del carburante. "Aumenti che mettono a rischio la tenuta di migliaia di imprese dell’autotrasporto e la stabilità delle catene di approvvigionamento del Paese – dice la Cna-Fita –. Se le tensioni nello Stretto di Hormuz dovessero continuare, si stima un rincaro di 0,445 euro al litro (+25%) che significherebbe altri 13mila euro di spesa extra l’anno per ogni singolo automezzo. E’ più che evidente che sono in atto manovre speculative da parte delle compagnie petrolifere". Aggiunge Riccardo Battisti, responsabile provinciale Cna-Fita: "Che si tratti di speculazione è sotto gli occhi di tutti – dice –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Autotrasporto. La Cna scrive a ‘Mister Prezzi’

