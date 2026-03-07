Auto moto e aerei | Bmw 110 anni ad alte prestazioni

Il 7 marzo del 1916, dalla fusione di due aziende motociclistiche, nasceva il costruttore tedesco che oggi conosciamo come Bmw. Inizialmente specializzata nella produzione di aerei, l’azienda ha poi ampliato il suo settore, includendo auto e moto. Dopo 110 anni, il marchio continua a essere riconosciuto per le alte prestazioni dei suoi veicoli.

Era il 7 marzo 1916, con la prima guerra mondiale che incendiava il mondo, quando due aziende di Monaco di Baviera, la Rapp Motorenwerke dell’industriale Karl Rapp – specializzata in motori per l’aviazione - e la Gustav Otto Flugmaschinenfabrik, si fondevano, dando vita a una nuova la realtà, la Bayerische Flugzeugwerke. Nasceva quel giorno di 110 anni fa quella che, un anno dopo, si sarebbe trasformata nella Bayerische Motoren Werke: la Bmw, che tanta parte ha avuto nella storia dell’automobile. Ma i primi vagiti non hanno quattro ruote: piuttosto, due ali o, poco tempo dopo, due ruote. La produzione si concentra infatti dapprima sugli aerei e dunque non è un caso che il marchio rappresenti un’elica, nei colori bianco e azzurro della Baviera, fin da quei giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

