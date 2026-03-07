Nella notte a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, un uomo ha perso la vita in un incidente stradale quando la sua auto si è schiantata contro un albero. L’incidente si è verificato nelle prime ore del mattino e ha provocato la morte del conducente. La comunità locale si trova ora sotto shock per quanto accaduto.

Nelle prime ore del mattino, a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, un uomo ha perso la vita in un incidente stradale dopo che l’auto che stava guidando è finita contro un albero. L’impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo al conducente. I soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il sinistro è avvenuto nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo, intorno alle 4.20. Un uomo di 53 anni alla guida di una Peugeot 208 quando, per ragioni che devono ancora essere chiarite, ha perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi contro un albero lungo la carreggiata. A segnalare la presenza dell’auto gravemente danneggiata è stato un automobilista in transito, diretto al lavoro, che si è fermato e ha contattato immediatamente i soccorsi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Auto contro un albero nella notte: morto Diego Cretti, comunità sotto shock

Perde il controllo della sua auto e si schianta contro un albero: la vittima è Diego CrettiIncidente stradale a Costa Volpino (Bergamo): un automobilista ha perso il controllo del proprio veicolo ed è finito contro un albero morendo sul...

Leggi anche: Auto contro albero, morto sul colpo: dolore e lacrime per l'addio a Diego

Approfondimenti e contenuti su Diego Cretti.

Temi più discussi: Incidente Costa Volpino: Diego Cretti muore in auto contro un albero; Auto sbanda e si schianta contro un albero: uomo muore sul colpo; Costa Volpino, auto si schianta contro un albero: muore il 53enne Diego Cretti; Si schianta con l’auto contro un albero: morto un uomo a Costa Volpino.

Perde il controllo della sua auto e si schianta contro un albero: la vittima è Diego CrettiIncidente stradale a Costa Volpino (Bergamo): un automobilista ha perso il controllo del proprio veicolo ed è finito contro un albero morendo sul colpo ... fanpage.it

Si schianta con l’auto contro un albero: morto un uomo a Costa VolpinoLa vittima è Diego Cretti, 53enne residente nel Comune bergamasco. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento ... giornaledibrescia.it

COSTA VOLPINO. Diego Cretti aveva 53 anni: l’incidente all’alba di venerdì a Ceratello mentre si recava al lavoro. Sabato 7 marzo, alle 15,30, i funerali. - facebook.com facebook

Costa Volpino, auto contro un albero: muore un uomo di 53 anni - Tragico incidente stradale nelle prime ore di oggi a Costa Volpino, in località Ceratello. Un uomo di 53 anni, Diego Cretti, ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la propria auto x.com