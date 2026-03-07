Auto contro albero morto sul colpo | dolore e lacrime per l' addio a Diego

Un incidente stradale ha causato la morte di un uomo di 53 anni, rimasto ucciso sul colpo dopo aver schiacciato un albero con la sua auto. I funerali si terranno sabato 7 marzo alle 15:30 nella chiesa della frazione Ceratello. La tragedia ha suscitato dolore tra familiari e amici, che si preparano a dare l’ultimo saluto.

Costa Volpino si prepara a salutare Diego Cretti. Oggi le esequie nella chiesa di San Giorgio Martire a Ceratello I funerali di Diego Cretti, il 53enne scomparso in un terribile incidente stradale, saranno celebrati sabato 7 marzo alle 15:30 nella chiesa della frazione Ceratello. La comunità di Costa Volpino si prepara a dare l’ultimo saluto a un uomo molto conosciuto e stimato, vittima di una tragedia che ha scosso profondamente tutto il territorio. L’incidente è avvenuto nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo lungo via Partigiani. Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora da chiarire, Cretti avrebbe perso il controllo della sua Peugeot 208, che è uscita di strada schiantandosi violentemente contro un albero. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

