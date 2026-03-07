Autista eroe salva avvocatessa accoltellata sul bus | Manfredi lo premia

Un autista dell’Anm ha evitato conseguenze peggiori durante un’aggressione su un autobus al Vomero, salvando un’avvocatessa accoltellata. Il sindaco ha deciso di premiarlo per il suo gesto coraggioso. L’incidente si è verificato durante il tragitto, quando l’autista ha intervenuto prontamente. La donna è stata ferita ma le sue condizioni non sono gravi.

Il gesto coraggioso di un autista dell'Anm ha evitato conseguenze ancora più gravi durante l'aggressione avvenuta su un autobus di linea al Vomero. Come racconta Il Mattino, il sindaco Gaetano Manfredi ha contattato telefonicamente sia la donna ferita sia l'autista Davide Pecoraro, protagonista di un intervento decisivo per contenere l'aggressore e guadagnare tempo fino all'arrivo dei carabinieri. Nel racconto pubblicato da Il Mattino, l'autista dell'Anm, 37 anni, ha gestito con grande lucidità i momenti drammatici dell'aggressione avvenuta a bordo della linea C32.