A febbraio 2026 l’inflazione torna a salire, colpendo in modo più marcato i bilanci delle famiglie, soprattutto quando si tratta di prodotti freschi. Secondo i dati, i prezzi di frutta, verdura e altri alimenti freschi sono aumentati, rendendo più costosa la spesa quotidiana. La variazione si riflette sui prezzi al dettaglio, con un incremento evidente nei punti vendita.

A febbraio 2026 l’ inflazione torna a correre e a pesare in modo più evidente sui bilanci familiari, soprattutto quando nel carrello della spesa finiscono prodotti freschi. Secondo le stime Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo, al netto dei tabacchi, registra un aumento del +0,8% su base mensile e del +1,6% su base annua, in accelerazione rispetto al +1,0% di gennaio. Il dato, di per sé moderato, nasconde però dinamiche molto diverse tra comparti. Con rincari maggiori soprattutto se si considerano i servizi e gli alimenti. I cibi freschi trainano l’aumento: come sono cambiati i prezzi. Dai dati sull’inflazione pubblicati il 4 marzo 2026, emerge che a febbraio i cibi freschi hanno registrato aumenti dal 2,5% al 3,6% su base annua. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Aumenta il prezzo dei cibi freschi, perché sono più colpiti dall’inflazione

