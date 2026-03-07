Auditel | Sanremo 2026 traina la Rai ottimi risultati ottenuti

Una settimana dopo la conclusione, i dati Auditel mostrano che Sanremo 2026 ha portato ottimi risultati alla Rai, confermando il successo dello spettacolo. I numeri indicano un incremento degli ascolti rispetto alle edizioni precedenti, con un pubblico che ha seguito le serate e le performance del festival. La trasmissione ha coinvolto diverse fasce orarie, contribuendo a rafforzare il ruolo della rete pubblica.

A distanza di una settimana possiamo confermare che per quanto riguarda l'Auditel Sanremo 2026 abbia trainato la Rai portando a casa ottimi risultati. Come? Ebbene la Rai è stata incoronata leader nel perimetro Auditel, con quote di tempo speso del 70% sui consumi in diretta e del 46% in modalità on demand. Ecco tutti i dati. Cosa emerge dai dati Auditel su Sanremo 2026? In primis che nei primi tre giorni dell'evento i contenuti del Festival hanno generato circa 14 milioni di visualizzazioni on demand. Numeri importanti. Oltre a ciò si è analizzato un altro dato altamente interessante, ovvero quello legato agli spettatori under 35 che hanno rappresentato il 26% del pubblico.