Auditel | Sanremo 2026 traina la Rai ottimi risultati ottenuti

Da superguidatv.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una settimana dopo la conclusione, i dati Auditel mostrano che Sanremo 2026 ha portato ottimi risultati alla Rai, confermando il successo dello spettacolo. I numeri indicano un incremento degli ascolti rispetto alle edizioni precedenti, con un pubblico che ha seguito le serate e le performance del festival. La trasmissione ha coinvolto diverse fasce orarie, contribuendo a rafforzare il ruolo della rete pubblica.

A distanza di una settimana possiamo confermare che per quanto riguarda l’Auditel Sanremo 2026 abbia trainato la Rai portando a casa ottimi risultati. Come? Ebbene la Rai è stata incoronata leader nel perimetro Auditel, con quote di tempo speso del 70% sui consumi in diretta e del 46% in modalità on demand. Ecco tutti i dati. Cosa emerge dai dati Auditel su Sanremo 2026? In primis che nei primi tre giorni dell’evento i contenuti del Festival hanno generato circa 14 milioni di visualizzazioni on demand. Numeri importanti. Oltre a ciò si è analizzato un altro dato altamente interessante, ovvero quello legato agli spettatori under 35 che hanno rappresentato il 26% del pubblico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

auditel sanremo 2026 traina la rai ottimi risultati ottenuti
© Superguidatv.it - Auditel: Sanremo 2026 traina la Rai, ottimi risultati ottenuti

Fontana guarda allo sport, Sanremo traina la Rai: Sicilia in attesa di giustizia per Troina.Arianna Fontana Frena sulle Polemiche, Sanremo Brilla e Troina Aspetta Giustizia La campionessa di short track Arianna Fontana ha scelto di non...

Campionati italiani di nuoto per salvamento Lifesaver 2026: ottimi risultati per la "Marzudia"Ottimi risultati per l’atleta della società sportiva Marzudia di Brindisi, in occasione dei campionati italiani di nuoto per salvamento Lifesaver...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Auditel Sanremo 2026 traina la Rai....

Temi più discussi: Sanremo 2026: fiori, numeri, Irina Shayk e le novità della terza serata dalla Sala stampa; Sanremo, flop o quarto miglior debutto di sempre? Se il Bodo batte Inter e Festival; Quarta serata del Festival: share in calo rispetto al 2025; Sanremo 2026, Conti: Un Festival noioso? Contento dei numeri.

auditel sanremo 2026 trainaAuditel: Sanremo 2026 traina la Rai, ottimi risultati ottenutiI dati Auditel hanno evidenziato come Sanremo 2026 abbia trainato la Rai portando a casa ottimi rusultati in vari campi. Ecco tutti i dati ... superguidatv.it

Sanremo 2026 traina la Rai: 14 milioni di visualizzazioni on demand e oltre 500 milioni sui socialIl Festival di Sanremo 2026 continua a trainare gli ascolti e il consumo digitale della Rai. Grazie alla kermesse, la tv pubblica si conferma leader ... msn.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.