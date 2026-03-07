Atterrato alle Befane l’elicottero AH129 Mangusta del 7° Reggimento AvEs Vega

Questa mattina alle 7.00, un elicottero AH129 “Mangusta” del 7° Reggimento AvEs “Vega” è atterrato nel parcheggio superiore del centro commerciale Le Befane a Rimini. L’elicottero ha effettuato un atterraggio senza incidenti, attirando l’attenzione dei presenti. Nessun altro dettaglio riguardo alle operazioni o alle ragioni dell’arrivo è stato comunicato ufficialmente.

Il velivolo resterà in esposizione fino a domenica 8 marzo 2026 coi militari pronti a illustrare tutte le sue peculiarità È atterrato questa mattina alle 7.00, nel parcheggio superiore de Le Befane Shopping Centre di Rimini, l'elicottero AH129 "Mangusta" del 7° Reggimento AVES "Vega". Il velivolo resterà in esposizione fino a domenica 8 marzo 2026: una presenza ormai familiare per il pubblico de Le Befane, che consolida il rapporto ormai ventennale tra la direzione del centro commerciale e il 7° "Vega" e che si inserisce nel contesto de Le Befane Planet, l'evento dedicato alla conoscenza della Terra, alla tutela dell'ambiente e alla cultura scientifica, rivolto a famiglie, studenti e cittadini.