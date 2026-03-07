attenzione alla gestione di milinkovic e meret alternarli li sta peggiorando corbo

Secondo una fonte, la gestione di Milinkovic e Meret sta sollevando preoccupazioni poiché l’alternanza tra i due portieri sembra peggiorare le loro prestazioni. La questione riguarda specificamente le modalità con cui vengono impiegati in campo, senza che siano stati ancora adottati cambiamenti o soluzioni definitive. La situazione attuale ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e gli osservatori.

Su Repubblica. Anguissa e De Bruyne hanno offerto una prova di grande mestiere ma sono ancora impegnati nella ricerca di una forma imperfetta Cm Bergamo 22022026 - campionato di calcio Serie A Atalanta-Napoli foto Cristiano MazziImage Sport nella foto: Vanja Milinkovic Savic L’emozione del ritorno dei giocatori più attesi, prima Anguissa poi De Bruyne, raggiunti nel finale da Lukaku, non è stata pari al contributo. Hanno offerto una prova di grande mestiere, raffinati interpreti di questo gioco, ma ancora impegnati nella ricerca di una forma, come era prevedibile, imperfetta. Tutto è nelle mani di Antonio Conte. Le grandi firme riprendono... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Milinkovic-Savic in dubbio per Juventus-Napoli, le condizioni preoccupano: in preallarme MeretVanja Milinkovic-Savic è in dubbio per Juventus-Napoli dopo un risentimento muscolare accusato all'ultimo momento.

