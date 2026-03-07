Il Barocco nasce dall’intreccio tra arte, potere e fede e ha lasciato un’impronta indelebile nel volto di Roma. Questa corrente artistica si sviluppò in un periodo in cui otto papi si succedettero al soglio, ma uno in particolare ottenne un riconoscimento che ne definì la storia. La sua influenza si riflette nel modo in cui l’architettura e le opere religiose sono state plasmate nel tempo.

L’ambizioso progetto espositivo “Bernini e i Barberini” a Roma. Una sontuosa Santa Alleanza tra arte, potere e fede che sfidò con le armi dell’estetica il minaccioso fronte aperto dallo scisma protestante Interloquì con otto papi, ma uno su tutti gli procurò imperitura gloria. Ecco perché quella sul possente sodalizio d’ideali, d’intenti e d’interessi che ha indelebilmente forgiato il volto di Roma barocca è una mostra B&B. L’ambizioso progetto espositivo “Bernini e i Barberini”, posto in essere (fino al 14 giugno) dalle Gallerie d’Arte antica di Palazzo Barberini per le cure di Andrea Bacchi e Maurizia Cicconi, riguarda soprattutto lo... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Attenti a quei due. Dall’alleanza tra arte, potere e fede nacque il Barocco

