Attacco all’Iran e aumento bollette alle imprese chi rischia di più in Campania

Il Polo chimico di Salerno, uno dei 21 distretti produttivi in Italia, si trova tra le aree più esposte agli effetti dell’attacco militare all’Iran, con un possibile aumento delle bollette per le imprese. La notizia si diffonde in un contesto di preoccupazione per le ricadute economiche, mentre le aziende della regione si preparano a gestire eventuali rincari e difficoltà operative.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Polo chimico di Salerno è uno dei 21 distretti produttivi a rischio di subire i rincari più importanti, a causa dell'attacco militare all'Iran. A dirlo è l'Ufficio studi della Cgia, secondo cui il conflitto in Medioriente può presentare "un conto molto salato alle imprese italiane: quasi 10 miliardi di euro in più nel 2026". Come spiega lo studio, a pesare è "soprattutto l'impennata dei prezzi di gas ed energia elettrica registrata negli ultimi giorni". E potrebbe essere solo l'inizio. "Se le attuali tensioni dovessero tradursi in rincari strutturali dei costi energetici – afferma la Cgia -, le aziende italiane potrebbero trovarsi a pagare quest'anno 7,2 miliardi di euro in più per l'elettricità e altri 2,6 miliardi per il gas.

Guerra Iran, Cgia: rischia di costare alle imprese italiane quasi 10 miliardi in più

Iran, Meloni minaccia tasse in aumento alle aziende che speculano su "bollette, benzina e generi alimentari"

