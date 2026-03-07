Attacchi israeliani sulla periferia sud di Beirut esplosioni e forti boati | 297 morti da lunedì – Video

Nella periferia sud di Beirut si sono verificati attacchi israeliani che hanno provocato esplosioni e forti boati. Secondo il ministero della Salute del Libano, dall’inizio della guerra con Hezbollah questa settimana, quasi 300 persone sono morte a causa delle operazioni militari. Le esplosioni sono state riportate come molto intense e hanno coinvolto diverse aree della zona.

Il ministero della Salute libanese ha dichiarato che gli attacchi israeliani contro il Paese hanno ucciso quasi 300 persone dall'inizio della guerra con Hezbollah questa settimana. In una dichiarazione, il ministero ha affermato che "il bilancio delle vittime dell'aggressione israeliana, dall'alba di lunedì è salito a 294 martiri e 1.023 feriti". Il video mostra le immagini di fumo che si alza sulla periferia sud di Beirut, tra rumori di esplosioni. Il 5 marzo Israele ha emesso un avviso di evacuazione senza precedenti per l'intera periferia sud della capitale, costringendo centinaia di migliaia di residenti del quartiere a fuggire.