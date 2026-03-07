Lorenzo Musetti torna in campo a Indian Wells dopo l’infortunio subito nei quarti dell’Australian Open, ma il suo rientro si conclude rapidamente. Al Masters 1000, il tennista toscano affronta e perde in due set contro Fucsovics, uscendo così dal torneo già nella prima giornata. La partita rappresenta il suo primo impegno ufficiale dopo il lungo stop.

Ritorno in campo amaro per Lorenzo Musetti. Il toscano tornava dopo l’infortunio patito nei quarti di finale dell’Australian Open ed esce subito di scena al Masters 1000 di Indian Wells. Il numero cinque del mondo si è arreso all’ungherese Marton Fucsovics in due set con il punteggio di 7-5 6-1 in un’ora e ventotto minuti di gioco. Musetti ha ottenuto davvero poco con il servizio, soprattutto un rendimento disastroso con la seconda, con cui ha vinto solo il 29% dei punti. Il toscano ha chiuso solo con 10 vincenti contro i 19 dell’avversario, mentre sono stati 26 gli errori non forzati da parte dell’azzurro rispetto ai 22 del magiaro. Inizio pessimo di partita per Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Indian Wells 2026, rientro amaro per Musetti. Il toscano cede in due set a Fucsovics

