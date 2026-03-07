Atletica clamoroso sui 100 metri | un 16enne ha chiuso in 9.88 Ma c’è un trucco

Su una pista di atletica leggera, un ragazzo di 16 anni ha corso i 100 metri in 9.88 secondi, sorprendendo tutti gli spettatori e gli esperti. La prestazione ha attirato immediatamente l’attenzione, ma sono emerse anche alcune voci che indicano un possibile trucco dietro questo risultato. La notizia sta facendo il giro del mondo sportivo e suscita molte discussioni.

L'atletica è rimasta a bocca aperta di fronte alla meravigliosa prestazione di un talento sui 100 metri: un 16enne ha chiuso in 9.88 Lo sport è fatto per il progresso, per non fermarsi mai alla ricerca di un nuovo obiettivo. Ma quanto successo oggi nel mondo dell'atletica ha lasciato in molti senza parole dopo una prestazione assolutamente meravigliosa. Il protagonista di una prova pazzesca è stato Dillon Mitchell, un ragazzo statunitense che è nato il 4 dicembre 2009, e in prospettiva potrebbe diventare uno dei migliori al mondo. Di fatto, sta già facendo parlare di sé in tutto il pianeta. Infatti, è sceso ampiamente sotto i dieci secondi da minorenne, fermando il tempo a 9.