Atalanta-Udinese in streaming gratis? Dove vedere la Serie A a Bergamo

Sabato 7 marzo 2026 alle ore 18:00 si gioca la partita tra Atalanta e Udinese al Gewiss Stadium, valida per la 28ª giornata di Serie A. La sfida si svolge a Bergamo, con le due squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti. La partita viene trasmessa in streaming gratis, permettendo ai tifosi di seguire l’incontro in diretta online.

La Dea di Raffaele Palladino ospita l'Udinese di Runjaic per dimenticare il KO di Reggio Emilia: ecco tutte le soluzioni per seguire il match in diretta TV e streaming legale. Il sabato di Serie A entra nel vivo con una sfida che promette scintille al Gewiss Stadium. Oggi, sabato 7 marzo 2026 alle ore 18:00, l'Atalanta affronta l'Udinese per la 28ª giornata. I bergamaschi arrivano da un passaggio a vuoto inaspettato contro il Sassuolo e hanno una voglia matta di riprendere la corsa Champions davanti al proprio pubblico. Di fronte, però, troveranno un'Udinese rigenerata dal successo contro la Fiorentina e pronta a vendere cara la pelle.

