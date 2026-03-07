Atalanta Udinese 2-2 | Scamacca salva la Dea un punto preziosissimo per Palladino Cosa è successo a Bergamo

Nella partita tra Atalanta e Udinese, terminata 2-2, i friulani sono passati in vantaggio con due gol, ma la squadra di casa ha recuperato e pareggiato, con un gol di Scamacca che ha evitato la sconfitta. La gara si è disputata a Bergamo e il risultato ha portato un punto a testa. La partita ha visto entrambe le squadre segnare e reagire durante il match.

Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Svelati i nomi Darwin Nunez occasione per la Juve a giugno? Un club di Premier League in corsia di sorpasso Tiozzo Juve, pronto il rinnovo per blindare il talento della Primavera. Respinto l’assalto di un club straniero Goretzka ammicca alla Juventus: «Troverò qualcosa di bello all’estero. Ma non deciderò in base a.» Savio: «Next Gen è fondamentale, Brambilla determinante. Quando mi sono allenato coi grandi.» Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Udinese 2-2: Scamacca salva la Dea, un punto preziosissimo per Palladino. Cosa è successo a Bergamo Atalanta-Udinese 2-2, Scamacca salva la DeaAlla New Balance Arena, pareggio 2-2 tra Atalanta e Udinese, match valido per la 28a giornata di Serie A. Leggi anche: Atalanta, riecco il bomber. Scamacca rigenerato dalla cura Palladino: "Nazionale? Prima la Dea» Altri aggiornamenti su Atalanta Udinese. Temi più discussi: Atalanta-Udinese affidata a Rapuano; Atalanta-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Atalanta-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Atalanta-Udinese, le formazioni ufficiali della partita di Serie A. Atalanta-Udinese 2-2: Davis illude i friulani, la doppietta di Scamacca salva PalladinoL'Atalanta strappa un buon pari in rimonta contro l'Udinese, oggi sabato 7 marzo. Alla New Balance Arena di Bergamo, finisce 2-2 uno degli anticipi della 28esima giornata di Serie A tra la Dea e i fri ... adnkronos.com Serie A, 28° turno: Atalanta-Udinese 2-2Bel 1° tempo dei friulani: Ehizibue spedisce di poco al lato (6'), Carnesecchi smanaccia un velenoso tiro-cross di Zaniolo, che al 39' calcia l'angolo per lo stacco vincente di Kristensen. rainews.it Serie A, Juventus-Pisa 0-0 dopo i primi 45' Atalanta-Udinese 2-2. La Dea agguanta il pareggio in 4’ grazie a Scamacca. Cagliari-Como 1-2, ai lariani i tre punti. Ieri Napoli-Torino 2-1. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/0 - facebook.com facebook Un super Scamacca salva l' #Atalanta: doppietta e 2-2 in rimonta con l'Udinese x.com