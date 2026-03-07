atalanta di rincorsa palladino cambia poco occasione per musah

L'Atalanta si prepara alla prossima partita con l’obiettivo di mantenere alta la corsa al quarto posto in campionato. La squadra si sta concentrando sulle strategie offensive, mentre il tecnico Palladino ha deciso di confermare la formazione titolare senza grandi cambiamenti. Tra i giocatori in evidenza c’è Musah, che potrebbe avere un’occasione per mettersi in mostra durante l’incontro.

Vietato sbagliare in campionato per l’Atalanta, che ancora crede nella possibile rimonta per il quarto posto. Dopo il passo falso di domenica a Reggio Emilia, in casa del Sassuolo, ora la Dea deve compiere un’impresa, raccogliendo almeno 26-27 punti nelle ultime undici giornate. Difficile, ma non impossibile per la squadra di Palladino che da inizio a gennaio, fino a domenica scorsa, stava viaggiando a ventitré punti in nove giornate, prima del ko al Mapei Stadium. Questo pomeriggio alle 18, alla New Balance Arena, arriva “l’indecifrabile“ Udinese, reduce dal sonante 3-0 rifilato lunedì alla Fiorentina. Formazione di difficile lettura... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sabato 7 marzo, in occasione di Atalanta-Udinese, mister Raffaele Palladino riceverà il Philadelphia Coach of the Month x.com