assunta finiguerra come una salamandra al sole

Luoghi e versi Da Ronzani è uscita nel 2025 una raccolta dedicata al lavoro della poetessa dialettale lucana: occasione per un ritorno al suo paesino, San Fele Luoghi e versi Da Ronzani è uscita nel 2025 una raccolta dedicata al lavoro della poetessa dialettale lucana: occasione per un ritorno al suo paesino, San Fele Ora che la raccolta di buona parte delle sue poesie è in un volume che l’editore Ronzani sta lanciando (Le poesie – Raccolte edite e versi sparsi), è utile andare là dove la poesia di Assunta Finiguerra è nata. A San Fele, «paese che amo e non amo» come declamava un suo verso, arroccato tra le punte dei monti potentini a nord della Basilicata, dove ha vissuto gran parte della sua vita, e dove ha maturato la sua passione artistica. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

