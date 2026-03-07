Asl Salerno rinnovato il contratto ai precari | esulta la FP Cgil

La Direzione Strategica dell’Asl Salerno ha deciso di rinnovare i contratti dei lavoratori precari, con l’approvazione ufficiale avvenuta ieri. La decisione riguarda coloro che sono assunti con contratti temporanei e si inserisce in una procedura di rinnovo prevista dalla normativa vigente. La FP Cgil ha accolto con soddisfazione questa scelta, che interessa diverse figure professionali coinvolte nel sistema sanitario locale.

La Direzione Strategica dell'Asl Salerno ha disposto nella giornata di ieri il rinnovo dei contratti ex art. 15 octies D.Lgs 50292 finanziati dai fondi aziendali, garantendo la continuità lavorativa fino al 31 dicembre 2026 per operatori socio sanitari, fisioterapisti, assistenti sociali e altre.