Asilo nido di Benevento Pellegrino Mastella | Campania in grave ritardo sul coordinamento pedagogico

Il consigliere regionale ha commentato la situazione dell’asilo nido a Benevento, denunciando un grave ritardo nel coordinamento pedagogico in tutta la regione. Ha parlato di episodi di maltrattamenti e ha richiesto l’adozione di linee guida più chiare per garantire maggiore sicurezza e qualità nei servizi educativi. La sua dichiarazione si concentra sulla necessità di interventi immediati per migliorare la gestione delle strutture.

«È trascorso circa un mese da quanto accaduto al nido d'infanzia di Benevento – dichiara Mastella – ma non possiamo fermarci alla indignazione di quei giorni. Occorre una riflessione seria e responsabile per tutti coloro che erogano servizi educativi nella fascia 0–6 anni». La Campania, spiega Mastella, rappresenta un'eccezione negativa: «In Italia quasi tutte le Regioni si sono dotate di un tavolo di coordinamento pedagogico. L'articolo 5 lettera C del decreto legislativo sulla buona scuola invita alla promozione dei CPT da parte della governance degli enti locali della Regione e degli Uffici Scolastici Territoriali. In Campania, invece, questo organismo non è ancora partito perché mancano le linee guida regionali, che la Regione avrebbe dovuto predisporre da tempo».