Ascolti tv vince The Voice Generations su Io sono Farah la cerimonia delle Paralimpiadi al 17%

Nell’ultima rilevazione degli ascolti tv del 6 marzo, The Voice Generations ha registrato il miglior risultato superando Io sono Farah, mentre la cerimonia delle Paralimpiadi ha raggiunto un ascolto del 17%. La vittoria di Antonella Clerici si è confermata, mentre l’evento olimpico non ha ottenuto numeri elevati rispetto alle altre proposte in prima serata.

I dati degli ascolti tv del 6 marzo dimostrano la vittoria di Antonella Clerici, mentre non è andata come sperata la cerimonia delle Paralimpiadi I dati degli ascolti tv assegnano la vittoria a The Voice Generations, sebbene sia partito più in ritardo e con il traino della cerimonia delle Paralimpiadi, anziché di Affari Tuoi. Le fasce orarie sono completamente cambiate e il Tg1 ha anticipato la messa in onda. Antonella Clerici ha però battuto Io sono Farah su Canale 5; invece la cerimonia di apertura ha realizzato il 16%. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, vince The Voice Generations su Io sono Farah, la cerimonia delle Paralimpiadi al 17% Leggi anche: Ascolti tv, com'è andata la prima puntata di The Voice Generations (contro Io sono Farah 2) Ascolti TV Venerdì 6 Marzo 2026. Super Scotti al 28.8%, The Voice Generations 18.7%, Io Sono Farah 14.7%Nella serata di venerdì 6 marzo 2026, su Rai1 The Voice Generations ha catturato l’attenzione di 2. Aggiornamenti e notizie su The Voice Generations. Temi più discussi: Al via The Voice Generations; SS106, il futuro corre sui 75 km Crotone-Rossano: Ora la Regione acceleri sulla VIA; Sanremo 2026, Sal Da Vinci vince il festival. Secondo Sayf, terza Ditonellapiaga; C’è Posta per Te, stasera 7 marzo: le anticipazioni. Ascolti tv, The Voice Generations conquista la prima serata. Le Paralimpiadi non fermano La Ruota della FortunaGli ascolti e i dati Auditel di ieri, venerdì 6 marzo 2026, vedono su Rai1 The Voice Generations prevalere con una media di ... iltempo.it Ascolti tv, The Voice Generation debutta e si prende il prime time. Cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi o Gerry Scotti? Ecco chi vince la sfida dell’accessAscolti Tv del 6 marzo 2026: La Ruota della Fortuna vola nell’access senza Affari Tuoi, mentre The Voice Generation debutta su Rai1 ... affaritaliani.it The Voice Generations !! Grazie per averci seguito!! Ci vediamo Venerdì proximo !!!!!!! @rai1official @thevoice_italy @poetaurbano @antoclerici @arisamusic @nekfilipponeviani @loredanaberteofficial @clementinoiena @fremantleit @raiplay_official @ - facebook.com facebook Ascolti TV | Venerdì 6 Marzo 2026. The Voice Generations parte dal 18.7%, Io Sono Farah 14.7%. Boom Scotti (28.8%). La Cerimonia d'Apertura delle Paralimpiadi al 17% Tutti i dati x.com