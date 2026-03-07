Ascolti tv com' è andata la prima puntata di The Voice Generations contro Io sono Farah 2

La prima puntata di The Voice Generations è andata in onda su Rai1 con Antonella Clerici alla guida e ha ottenuto risultati di ascolto superiori a Io sono Farah 2, trasmesso su Canale 5. Il talent dedicato ai giovani talenti ha fatto registrare un ascolto più alto rispetto al programma di Maria De Filippi, confermando l’interesse del pubblico per questa nuova edizione. La trasmissione ha coinvolto giovani cantanti e si è svolta in diretta.

Luca Argentero: “L’avvocato Ligas? È uno stron*o. Ma questa serie è diversa da tutte le altre” Dopo il successo di “The Voice Kids”, il talent di Rai1 dedicato ai piccoli talenti che, in questa edizione 2026 è stato in grado di battere in fatto di ascolti la regina dell'auditel Maria De Filippi, il format di “The Voice” è tornato, sempre con la conduzione di Antonella Clerici, in una nuova versione: “The Voice Generations”. Qui, a battersi per la vittoria sono coppie, trii, quartetti di tutte le età con l'unico “obbligo” di essere in qualche modo legati da legami di parentela, amore, amicizia. Lo scontro del venerdì sera tra Rai1 e Canale 5 vede battersi “The Voice Generations” e la soap turca “Io sono Farah 2”. 🔗 Leggi su Today.it

Ascolti tv venerdì 6 marzo: The voice generations, Io sono Farah, Propaganda LiveASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 6 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda The Voice generations.

