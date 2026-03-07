Ascensore impazzito in India | uomo sbalzato a terra mentre esce dalla cabina

Un guasto meccanico ha causato un incidente in un complesso del Gujarat Housing Board a Valsad, in India. Durante l’uscita dall’ascensore, Vatsalbhai Panchal è stato sbalzato a terra, mettendo a rischio la sua incolumità. L’incidente si è verificato nel momento in cui l’uomo stava uscendo dalla cabina dell’ascensore, che ha subito un malfunzionamento improvviso.

Un guasto meccanico ha trasformato una normale uscita dall'ascensore in un episodio potenzialmente mortale per Vatsalbhai Panchal, abitante di un complesso del Gujarat Housing Board nella città indiana di Valsad. Le telecamere di sorveglianza dell'edificio hanno ripreso l'intera scena: mentre l'uomo stava uscendo dalla cabina con le porte già aperte, l'ascensore è partito improvvisamente verso l'alto. Panchal è stato scaraventato a terra con violenza, riuscendo a salvarsi per pochi istanti da conseguenze molto più gravi. Le condizioni dell'uomo. Nonostante l'impatto e alcune lesioni interne, l'uomo è sopravvissuto. Dopo l'incidente, l'amministrazione del condominio ha avviato immediatamente una manutenzione straordinaria, contattando l'azienda responsabile degli impianti.