Arzano agguato di camorra | spari contro un' auto nel traffico ucciso il 49enne Armando Lupoli
Nel tardo pomeriggio di oggi in via Mazzini ad Arzano, sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco contro un'auto in transito. Un uomo di 49 anni, Armando Lupoli, è stato colpito e dichiarato morto sul posto. Lupoli era conosciuto dalle forze dell'ordine come una figura vicina a ambienti legati alla criminalità organizzata. La scena del crimine è stata immediatamente delimitata dalle forze di polizia.
