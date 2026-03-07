Mirabella Eclano è tra le dieci finaliste con il progetto L’Appia dei Popoli – Incubatrice di Art Thinking, presentato nel contesto di un'iniziativa dedicata alla sostenibilità. La selezione è stata annunciata in un dossier diretto da Francesco Cascino, su incarico del Sindaco Giancarlo Ruggiero e dell’Assessore alla Cultura Raffaella Rita D’Ambrosio. La città si prepara a partecipare alla fase finale della competizione.

Il borgo irpino entra tra le dieci finaliste con il progetto “L’Appia dei Popoli – Incubatrice di Art Thinking”. Nel dossier anche l’adozione dei criteri ESG come modello di sviluppo culturale e territoriale La proposta del borgo irpino porta nel confronto finale un elemento distintivo: l’adozione organica dei criteri ESG come metodologia di sviluppo culturale permanente. L’acronimo Esg indica i tre pilastri della sostenibilità: Environmental (tutela ambientale e della biodiversità), Social (inclusione e benessere collettivo) e Governance (etica nelle scelte organizzative e gestionali). La direttiva europea sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese (CSRD) lo ha trasformato in obbligo per migliaia di organizzazioni e oggi misura la responsabilità concreta di imprese e istituzioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Art Thinking e sostenibilità: Mirabella Eclano in finale

Ieri in Campania: Capitale italiana della cultura, Benevento-Pietrelcina e Città Caudina escluse. Mirabella Eclano in finaleAvellino – C’è anche Mirabella Eclano tra le dieci città finaliste per il titolo di “Capitale italiana della cultura” 2028.

Mirabella Eclano, proseguono i controlli dei CarabinieriProseguono i controlli a tappeto che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino che, nel dare seguito alle direttive già impartite dal...

Una raccolta di contenuti su Art Thinking.

Argomenti discussi: Pordenone Design Week 2026; L’Appia dei Popoli, un modello culturale per i prossimi 15 anni: la rotta di Mirabella Eclano.