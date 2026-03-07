La capolista Petrarca si prepara ad affrontare l'Olimpia Regium, squadra che attualmente occupa il quinto posto in classifica. L’Olimpia Regium, con 35 punti, punta a mantenere la sua posizione, mentre la Petrarca cerca di consolidare la propria leadership. La partita si svolgerà domani pomeriggio e coinvolge due team con obiettivi diversi, pronti a sfidarsi sul campo.

Sfida alla capolista per una Olimpia Regium (35) che non vuole più smettere di sognare. Reduce da 4 vittorie di fila, che l’hanno fatta approdare al quarto posto del campionato di Serie A2 Elite, la formazione cittadina (nella foto Davide Mereu) ospita alle 17 all’Arena Sport il Petrarca Padova (47), dominatore del torneo con il secondo attacco e la miglior difesa del girone, oltre a 8 lunghezze di vantaggio sulla coppia Lecco-Cesena che staziona al secondo posto. L’obiettivo è quello di mettere il mattoncino decisivo nella corsa salvezza, viste le 12 lunghezze di vantaggio sui playout a 5 turni dal termine, oltre a provare a consolidarsi in zona playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Arriva la capolista Petrarca. Ma l'OR non ha paura di niente

