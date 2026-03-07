Arrestato terrorista attivo sul gruppo ' Pericolosi d' Egitto' Si addestrava per andare a combattere con Daesh

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di essere un terrorista attivo nel gruppo chiamato

Non era solo un "lupo solitario" ma membro attivo di una associazione che aveva nei social di messaggistica istantanea, dal nome "I pericolosi d'Egitto", il suo "quartier generale". E proprio qui l'indagato, Saied El Naijar, pare pianificasse attentati terroristici, prendendo di mira stadi e luoghi di culto, progettando di arruolarsi tra i combattenti del Daesh in Mozambico, e provvedesse al suo auto-addestramento consultando siti internet per la creazione di esplosivi e condividendo video riguardanti l’utilizzo di kalashnikov e combattimenti. La Polizia di Stato ha notificato una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino egiziano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: «In azione con il gruppo “I Pericolosi d’Egitto”». Nuove indagini sul pizzaiolo in carcere dal 2024 per terrorismo

