Arbitro Milan Inter la decisione è arrivata | ecco chi dirigerà il Derby

L’arbitro che dirigerà il derby tra Milan e Inter è stato ufficialmente comunicato. La decisione riguarda il nome scelto per il match, che si terrà tra le due squadre di Milano. La designazione è stata resa nota poco prima dell’inizio della partita, suscitando interesse tra tifosi e addetti ai lavori. Si tratta di un arbitro già noto nel calcio italiano.

Arbitro Milan Inter. Il Derby di Milano si avvicina e ora è arrivata anche l’ufficialità sulla direzione di gara. Sarà Daniele Doveri, arbitro della sezione di Roma 1, a dirigere la sfida tra Milan e Inter in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio Stadio San Siro. Il match è valido per la 28^ giornata del campionato di Serie A e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione. La designazione è stata comunicata da Gianluca Rocchi, che ha scelto Doveri per una partita che, come sempre, promette grande intensità e attenzione mediatica. Il Derby milanese, infatti, non è soltanto una sfida di classifica ma anche un confronto carico di rivalità storica tra due delle squadre più titolate del calcio italiano. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Arbitro Milan Inter, designato il fischietto del match: ecco chi dirigerà la sfida di San Siro

Arbitro designato per il derby Milan-Inter nella 28ª giornata di Serie A.Il Milan, attualmente in seconda posizione, cerca di ridurre il distacco di dieci punti dalla capolista Inter, dopo aver giocato 27 gare. La squadra rossonera, guidata dall’allenatore Stefano Pioli, è ... napolipiu.com

Milan Inter, designato Doveri: sarà il suo quinto derby di Milano. Ecco come sono andati tutti i precedenti incroci arbitrati da luiMilan Inter, designato Doveri: sarà il suo quinto derby di Milano. Ecco come sono andati tutti i precedenti incroci arbitrati da lui Tutto deciso per il derby di Milano: la direzione di gara sarà affi ... calcionews24.com

#DanieleDoveri dirigerà il tanto atteso derby tra #Milan e #Inter: è l'arbitro giusto per una sfida così delicata La gestione della partita da parte di Doveri sarà fondamentale, con tanti occhi puntati sulle sue decisioni cruciali. Siete d'accordo con la sua desig - facebook.com facebook

MILAN – INTER h. 20.45 ARBITRO: DOVERI BACCINI – BERTI IV: MARCHETTI VAR: ABISSO AVAR: DI BELLO x.com