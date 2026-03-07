Arbitra di 17 anni aggredita da un dirigente l'AIA | Superato limite di civiltà sportiva e umana

Durante una partita giovanile in Sardegna, un dirigente ha aggredito con schiaffi e pugni un’arbitra di 17 anni. L'Associazione Italiana Arbitri ha commentato che si è superato il limite di civiltà sportiva e umana in quella occasione. La giovane arbitra è stata colpita durante la partita, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze dell’aggressione.

Arbitra di 17 anni aggredita con schiaffi e pugni da un dirigente durante una partita giovanile in Sardegna. La condanna dell'AIA: "Superato ogni limite di civiltà sportiva e umana". Un'arbitra di 17 anni è stata aggredita con schiaffi e pugni da un dirigente dell'associazione dilettantistica sportiva Gioventù Sarroch durante una partita giovanile in Sardegna. La ragazza ha riportato lesioni con una prognosi di 45 giorni.