Dopo la vittoria per 2-1 contro il Torino, l’allenatore del Napoli ha commentato la prestazione della squadra in conferenza stampa. Ha elogiato Elmas e Gilmour per le loro prestazioni e ha parlato di una squadra che si riappropria dei propri campioni. Conte ha anche sottolineato la mentalità dimostrata dal gruppo durante la partita.

Antonio Conte in conferenza dopo Napoli-Torino: "Una statua per Elmas, Gilmour magistrale. E ora riabbracciamo i nostri campioni"

