Antonella Clerici la stoccata a Cattelan | ' Se no resti un fighetto' Lui replica

Durante una trasmissione in diretta, Antonella Clerici ha commentato l'approccio di Alessandro Cattelan, dicendo:

Una frase pronunciata in diretta da Antonella Clerici riaccende il dibattito sulla tv popolare e sullo stile di Alessandro Cattelan. Il conduttore replica sui social con una battuta che fa subito il giro del web. Nelle ultime ore è nata una piccola polemica televisiva tra Antonella Clerici e Alessandro Cattelan. Tutto è partito da una battuta della conduttrice Rai che molti hanno interpretato come una frecciata proprio al collega. La risposta di Cattelan non si è fatta attendere ed è arrivata sui social con un video ironico. Il tutto ruota attorno alla famosa metafora del sugo, diventata ormai virale e che richiama anche una celebre immagine usata - secondo la Clerici - anni fa da Luciano Ligabue per descriverla. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

