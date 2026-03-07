Anticipazioni Sanremo Top i Big tornano a farci cantare | cosa succede stasera

Stasera su Rai1 va in onda Sanremo Top, condotto da Carlo Conti, che presenta i Big che tornano a cantare. Il programma, diviso in due atti, segna anche l’ultimo appuntamento con Conti nel ruolo di conduttore e direttore artistico del festival. La serata si svolge il 7 marzo in prima serata e vede protagonisti i cantanti che si esibiscono davanti al pubblico.

Vi manca Sanremo? Sta per tornare con la formula "Top" stasera 7 marzo in prima serata su Rai1, con la conduzione di Carlo Conti: un programma in due atti che vedrà "l'addio" del conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026. Si chiude così l'era Conti, per entrare in quella di De Martino. Il format, dormiente da 24 anni, torna in televisione per osservare le classifiche e le reazioni del pubblico: chi è il più ascoltato e amato? Sanremo Top, le anticipazioni di stasera 7 marzo Finito Sanremo, si avverte sempre un pizzico di nostalgia per quella che, di fatto, è una settimana che tiene in "ostaggio" l'Italia intera, che vive di note e si nutre di polemiche. 🔗 Leggi su Dilei.it

Sanremo Top, stasera 7 marzo: i Big tornano sul palco con Carlo Conti

