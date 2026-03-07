Ansia Thuram salta il derby? Come sta l’attaccante

In casa Inter si intensificano le preoccupazioni riguardo alle condizioni di Marcus Thuram, l’attaccante che potrebbe saltare il derby contro il Milan in programma domenica 8 marzo. La società non ha ancora comunicato ufficialmente se il giocatore sarà in campo, ma si parla di un po’ di apprensione tra i tifosi e il staff tecnico. Thuram sta vivendo un momento di incertezza legato alla sua disponibilità.

C’è un po’ di apprensione in casa Inter per le condizioni di Marcus Thuram alla vigilia del derby contro il Milan, in programma domenica 8 marzo. A fare chiarezza è stato Cristian Chivu nella conferenza stampa tenuta ad Appiano Gentile. “Come sta la squadra a livello fisico? Abbastanza bene, dopo Como i ragazzi si sono allenati bene. Oggi Thuram ha un po’ di febbre e non è riuscito ad allenarsi con noi. Speriamo che domani sia al 100% e a disposizione del gruppo”. Una situazione che crea qualche preoccupazione nello staff tecnico, considerando che Lautaro Martinez è già indisponibile per infortunio. Chivu potrebbe quindi ritrovarsi senza due dei principali riferimenti offensivi proprio alla vigilia di una delle partite più importanti del finale di stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

