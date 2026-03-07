Annegò in piscina al centro estivo a sei anni | assolta la titolare dell' agriturismo

La Corte d'appello ha deciso di assolvere la titolare dell'agriturismo coinvolto nel caso di un bambino di sei anni che nel luglio 2021 è annegato in piscina durante un centro estivo a Città di Castello. Quasi cinque anni dopo la tragedia, la sentenza ha modificato le responsabilità attribuite nell’ambito del procedimento legale. La vicenda ha fatto molto scalpore nella comunità dell’Alto Tiberino.

Confermata in appello la responsabilità dell'incaricata del campo per bambini per la morte del piccolo Gianmaria, avvenuta nel 2021 Un verdetto articolato che ha stabilito una netta linea di demarcazione tra la proprietà della struttura e chi, concretamente, gestiva l'attività ricreativa e la sorveglianza dei minori. La vicenda giudiziaria, sin dall'inizio, ha visto coinvolte quattro persone. Da un lato i due animatori presenti in piscina al momento del dramma, l'amministratrice unica dell'azienda agrituristica e la legale rappresentante del centro estivo che gestiva l'attività ludico-sportiva. In primo grado, entrambe erano state condannate con rito abbreviato, difese dagli avvocati Stefano Bagianti e Michele Rotunno, rispettivamente a un anno e a un anno e otto mesi di reclusione.