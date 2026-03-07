Anguissa e De Bruyne sono tornati in campo, portando con sé una sferzata di energia e fiducia. Antonio Conte ha potuto schierare di nuovo i suoi titolari, ottenendo una vittoria contro il Torino e riacquistando il sorriso che sembrava aver perso. La presenza dei due giocatori, assenti da mesi, ha rappresentato un elemento chiave in un momento cruciale della stagione.

Antonio Conte ritrova i suoi titolari, vince, convince e ritrova anche la voglia di sorridere. Oltre alla vittoria contro il Torino la soddisfazione è di aver rivisto in campo giocatori che mancavano da mesi, rientrati proprio nel momento più importante della stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Conte: “Anguissa e De Bruyne come se non se ne fossero mai andati? Ma se ne erano andati. Per fortuna che abbiamo Sant’Elmas”A Dazn: "Anguissa e De Bruyne come se non se ne fossero mai andati? Ma se ne erano andati.

Kevin De Bruyne rompe il lungo silenzio sul Napoli: “Proprio quando ci stavamo ambientando…”Il belga ha dato riscontri positivi sulla riabilitazione: "Spero di tornare presto a correre".

Il Napoli ritrova De Bruyne e Anguissa, Buongiorno: Contentissimi in spogliatoio di riaverliIl difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida vinta dagli azzurri contro il Torino. Di seguito le. tuttomercatoweb.com

Il Napoli ritrova De Bruyne, Anguissa e l’entusiasmo: 2-1 al Torino!Il Napoli s'impone sul Torino in una vera e propria serata di festa che poteva essere rovinata dallo spauracchio finale ... generationsport.it

Il Napoli trionfa sotto gli occhi di Sal Da Vinci. Conte ritrova Anguissa e De Bruyne, Maradona in festa - facebook.com facebook

De Bruyne e Anguissa tornano in campo, la lunga attesa del Napoli è finita x.com