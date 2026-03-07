Oggi un uomo conduce Slip&Strip, il primo quiz teatrale dedicato alla sessualità. Sul palco si alternano domande e risposte, mentre dietro le quinte ci sono il conduttore e il suo team. L’evento affronta temi legati a sesso, rispetto e consenso, cercando di smontare tabù e di stimolare un dialogo aperto. La performance si svolge in un teatro di grande affluenza e attenzione.

Pisani lo guida con la sua cifra: sorriso laterale, ritmo, un’ironia che non graffia mai davvero. È una fase nuova della sua carriera. Non più il comico di un tempo, non solo. Oggi si definisce un presentatore: uno che accompagna, che ascolta, che sa tenere il filo. Ma dietro la scelta di accettare questo spettacolo non c’è soltanto l’ambizione professionale. C’è una figlia adolescente, una separazione vissuta senza guerra da Katia Follesa, ex compagna e collega, e un uomo che ha attraversato la depressione nel momento di massima notorietà, mettendo in pausa la carriera per cambiare pannolini e scrivere diari, preferendo perdere il centro della scena pur di non perdere se stesso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Angelo Pisani porta sul palco Slip&Strip, il primo quiz teatrale dedicato alla sessualità: «Con mia figlia adolescente ne parlo senza tabù. Il sesso non è sporco: è relazione, rispetto, consenso»

“Se spieghi cosa è il perineo, dici che è una zona erogena e non solo prerogativa dei rapporti omosessuali e ci ridi, hai sfatato un tabù”: Angelo Pisani presenta “Slip&Strip”Il comico e conduttore presenta a FqMagazine il suo nuovo quiz teatrale che mescola comicità danza e divulgazione sulla sfera sessuale Informare...

Amati adesso, prevenzione e sessualità senza tabù: confronto con gli studenti alla ParthenopeGiornata dedicata all’educazione affettiva e sessuale promossa dall’Università Parthenope con l’associazione V.

Chi sbaglia si spoglia, chi ascolta impara: con Slip&Strip Angelo Pisani porta a teatro il sesso senza tabùUn quiz sulla sessualità a teatro, che fa ridere ma anche riflettere: Slip&Strip, il nuovo spettacolo condotto da Angelo Pisani (in tournée dal 20 febbraio, si inizia a Gallarate), parte da un’idea ... quotidiano.net

Se questo è ancora un uomo presentato il libro di Pisani in SenatoPresentato ieri al Senato, nella Sala Caduti di Nassirya, il libro di Angelo Pisani Se questo è (ancora) un uomo - L'altra violenza. Un libro che è anche e soprattutto un progetto, quello legato al ... ilmattino.it

Radio Deejay. . Angelo Pisani è ospite a Catteland per parlarci di Slip&Strip, il primo quiz teatrale dedicato alla sessualità: chi sbaglia risposta si spoglia di un indumento, fino a rimanere in intimo. L’intervista è disponibile su app e sito di Radio DEEJAY (punta - facebook.com facebook