angeli in vacanza fa riflettere domani la commedia musicale

Domani, alle 17 all’auditorium Benedetto XIII di Camerino, è tempo di "Angeli in vacanza", nuova commedia musicale su testo e regia di Giulia Giontella per il Gruppo Teatro in Bilico in collaborazione con Circolo Universitario Ricreativo Camerte Angeli e Maiolatesi. "Angeli in vacanza" – scrive la Giontella nella presentazione – è uno spettacolo apparentemente leggero ma guarda con occhio critico a un mondo, quello dello spettacolo, dove le persone e i personaggi si confondono lasciando il campo a caratteri duri, a volte spietati, a vite abbandonate nella noia e nella resa e a relazioni e rapporti vuoti, il più delle volte dettati da ragioni di convenienza piuttosto che conditi da sentimenti sinceri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

