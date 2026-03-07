Ancona-Pistoiese 0-1 | gli arancioni conquistano la Coppa Italia di Serie D

La partita tra Ancona e Pistoiese si è conclusa con la vittoria degli arancioni per 1-0, garantendosi così la conquista della Coppa Italia di Serie D. Si è giocato oggi in una cornice di tifosi e appassionati, con la squadra ospite che ha segnato il gol decisivo nel secondo tempo. La sfida si è disputata sul campo di Ancona, davanti a un pubblico presente per seguire l’evento.

Ancona, 7 marzo 2026 – L'aveva sfiorata nel '90 contro il Breno a Maratea (sconfitta 4-3 ai calci di rigore) con Giampiero Ventura in panchina, l'ha conquistata stavolta: dopo aver vinto 2-0 all'andata al "Marcello Melani", la Pistoiese si ripete, espugnando 1-0 il "Del Conero" e portandosi a casa la Coppa Italia di serie D. Una vittoria dopo tanti, troppi anni bui trascorsi in categorie che poco hanno a che vedere con il valore della squadra e della città di Pistoia. Due assenze pesanti, una per parte: nell'Ancona non c'è Kouko, nella Pistoiese Rizq. L'Ancona, in verità, lamenta altri indisponibili. Fasi inziali di studio. La prima occasione è di marca arancione.