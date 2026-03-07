amici in campo da una vita dai primi calci alla juniores

Due amici hanno condiviso anni di calcio, iniziando dai Primi Calci e arrivando fino alla Juniores. Nonostante le strade possano dividersi nel tempo, i legami di amicizia tra loro sono rimasti intatti, dimostrando come le relazioni costruite sul campo possano durare anche oltre il termine delle rispettive esperienze sportive. La loro storia testimonia il valore di rapporti di lunga durata nel mondo dello sport.

Le strade si possono anche separare, ma i legami quelli veri non si interrompono mai del tutto. In questo senso il mondo del calcio può raccontare anche storie di solide amicizie che il tempo e le diverse esperienze non riescono a scalfire. È il caso di Mattia Ronchetti, Mattia Parentini, Marco Chiappini (tutti classe 2008) e Matteo Agrusa, (2007) che hanno mosso i primi calci al Follo e ora si sono ritrovati di nuovo insieme protagonisti nella Juniores Under 19 con preziose apparizioni anche in Promozione. Quattro ragazzi che, insieme anche a Francesco Fiorini e Cristiano Degano, sono partiti dai Piccoli Amici per diventare pedine fondamentali della società spezzina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L’amico Franco Ivo Camellini: "Con lui ho condiviso tutto: dai primi calci al campetto alla fondazione delle società. Se ne va una parte di me». Lutto nel calcio giovanile: è morto Menozzi. Luigi era l’anima della Reggio UnitedÈ morto Luigi Menozzi, uno dei fondatori della Reggio United, punto di riferimento per tante famiglie e generazioni di ragazzi cresciuti attraverso...

