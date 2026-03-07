Nella puntata di Amici in onda domenica 8 marzo, tutti gli allievi superano le selezioni per il serale tranne Giulia, che viene eliminata. La notizia viene comunicata durante la trasmissione, senza altre specifiche sui motivi dell’eliminazione. I concorrenti rimasti continuano il percorso verso la fase successiva del talent show.

Amici, anticipazioni puntata domenica 8 marzo. Tutti gli allievi passano la selezione per il serale tranne Giulia, che è stata eliminata. Arrivano le ultime anticipazioni della puntata di Amici di domenica 8 marzo. Il serale del programma è alle porte e si devono ancora assegnare le ultime maglie. Contrariamente a quello che stava avvenendo, però, la redazione del programma ha preso una decisione importante. Vediamo cosa è successo secondo le anticipazioni di superguidatv.it. Durante la puntata arrivano anche gli ospiti musicali Emma e Rkomi, presenti per lanciare il brano "Vacci piano", in uscita il 13 marzo. In studio anche Fabio e Virginia, che presentano il film "Un bel giorno". 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Amici, anticipazioni 8 marzo: Giulia eliminata

Anticipazioni Amici 25, puntata 8 marzo 2026: colpo di scena con la produzione che cambia le regole. Una ballerina l’unica eliminataColpo di scena nella nuova registrazione di Amici di Maria De Filippi 25, avvenuta mercoledì 4 marzo.

Amici 25 anticipazioni puntata 1 febbraio: allieva eliminata e nuovo ingresso nella scuolaTra sfide serrate, passi di danza e performance canore, la scuola di Amici 25 accoglie un nuovo talento mentre un'allieva lascia la competizione tra...