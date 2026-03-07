Ambiente e Colli Euganei dopo Torreglia la mobilitazione si sposta a Monselice

Domenica 15 marzo alle 9.30 si terrà a Monselice, in Via Marconi, una manifestazione promossa dal Coordinamento delle Associazioni Ambientaliste. L’evento, intitolato “Fermiamo il nuovo assalto ai Colli Euganei”, segue una mobilitazione precedente a Torreglia e coinvolge cittadini e associazioni che si oppongono a interventi considerati dannosi per l’ambiente nella zona dei Colli Euganei.

Domenica 15 marzo alle ore 9.30, con ritrovo in Via Marconi a Monselice, il Coordinamento delle Associazioni Ambientaliste promuove una manifestazione pubblica dal titolo: “Fermiamo il nuovo assalto ai Colli Euganei”. «L’iniziativa nasce dall’urgenza di fermare il progressivo consumo di suolo nel Parco: nuovi supermercati e capannoni minacciano aree tutelate, cancellando il verde e il paesaggio, con un conseguente aumento del rischio idrogeologico. Dopo la manifestazione dell’8 febbraio a Torreglia, torniamo a mobilitarci contro un modello di sviluppo che sta erodendo l’identità dei Colli», spiegano dal Coordinamento. Perché sarà nella... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Rischio nuovo cemento sui Colli, attesi da tutta la provincia per la manifestazione di TorregliaIn queste ore fervono i preparativi per la manifestazione di domenica 8 febbraio 2026, con ritrovo alle ore 9.

Teolo Arte Natura, bando per un percorso nei Colli EuganeiÈ online il bando di concorso Teolo Arte Natura, iniziativa che porterà alla realizzazione di un nuovo percorso permanente di arte ambientale nel territorio dei Colli Euganei. Il progetto prenderà ... polesine24.it

Colli Euganei, un percorso tra arte e ambiente: aperte le selezioni per realizzare opere sostenibili da collocare nel ParcoTEOLO (PADOVA) - Ultima chiamata per gli artisti: c'è tempo fino a lunedì 9 marzo per partecipare a Teolo Arte Natura, il concorso promosso dal Comune ... ilgazzettino.it

Un luogo di delizie botaniche nel Castello di Montegalda tra statue, aiuole e cascate. Nella conca occidentale dei Colli Euganei tra Padova e Vicenza affascina questo parco, diventato un esempio di giardino veneto ammirato in tutto il mondo - facebook.com facebook

Scopri i Colli Euganei, il cuore verde del Veneto, con panorami mozzafiato e borghi medievali come Arquà Petrarca e Monselice. Non perderti Abano o Montegrotto Terme per un’esperienza di relax. Visita i castelli , le abbazie come Praglia e le ville rinas x.com