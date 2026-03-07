Ambientalista si batte per lo sci sostenibile e un turismo alpino rispettoso del territorio e delle comunità montane Ha ideato una campagna ecologista con focus sui ghiacciai perché le vette sono le sentinelle dei cambiamenti climatici

Vanda Bonardo, 71 anni, residente a Dronero in provincia di Cuneo, è presidente della CIPRA Italia, la sezione italiana della Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi. È nota per il suo impegno nella promozione di uno sci sostenibile e di un turismo alpino che rispetti il territorio e le comunità montane. Ha ideato una campagna ecologista incentrata sui ghiacciai, considerati indicatori dei cambiamenti climatici.

Nata a Dronero (Cuneo), Vanda Bonardo, 71 anni, è presidente della CIPRA, la Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, sezione Italia. È responsabile nazionale Alpi di Legambiente. Dopo la laurea in Scienze Naturali, è stata docente alle medie e alle superiori. Per un triennio è stata consigliera del ministero della Pubblica Istruzione, poi ha scelto di dedicarsi alle montagne: sue sono iniziative come la Carovana dei Ghiacciai (viaggio in alta quota per raccontare il declino dei ghiacciai a causa del riscaldamento globale) e il Manifesto per una governance dei ghiacciai e delle risorse connesse.

