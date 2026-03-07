Alta Velocità il terzo operatore C’è il via libera al Tgv francese

L'Antitrust ha approvato l'ingresso di un terzo operatore nel settore Alta Velocità, consentendo al gruppo francese Sncf di offrire il suo Tgv a due piani. Questa decisione permette a un nuovo competitor di entrare nel mercato delle tratte ad alta velocità, ampliando così l'offerta di servizi ferroviari. La presenza del Tgv francese sarà ora disponibile anche sui binari nazionali.

Via libera dall’Antitrust a un terzo operatore sull’Alta velocità: è il gruppo francese Sncf con il suo Tgv a due piani. Una mossa che dovrebbe dare un’ulteriore spinta alla concorrenza, che oggi vede correre lungo i binari la società pubblica Trenitalia di Fs e il gruppo privato Italo-Ntv. La nuova offerta è prevista da settembre 2027. Ma Sncf esprime perplessità sulla sostenibilità economica del servizio. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha "accettato e reso vincolanti" gli impegni presentati da Rete Ferroviaria Italiana – società del gruppo Fs guidata da Aldo Isi – nell’ambito del procedimento sugli ostacoli all’accesso al mercato del trasporto ferroviario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

