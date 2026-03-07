Allegri | Leao? Se è stato a casa tutte le sere ha sbagliato | doveva uscire

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato alla vigilia del derby contro l’Inter, commentando la situazione di Leao. Ha detto che se il giocatore è stato a casa tutte le sere, ha commesso un errore e avrebbe dovuto uscire. La conferenza stampa è stata l’occasione per affrontare anche altri aspetti della squadra in vista della partita.

In conferenza: "Le critiche fanno parte del gioco, soprattutto in questo mondo. Alcune le prendo in modo positivo perché mi fanno riflettere. Futuro? Sto bene al Milan, finché non raggiungiamo l'obiettivo Champions parliamo del presente". Db Bologna 03022026 - campionato di calcio Serie A Bologna-Milan foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Massimiliano Allegri Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Inter. “Il derby è sempre una partita speciale, bella da giocare e da vivere. Sarà una bellissima serata di sport dove si affrontano le prime due del campionato. I tre punti valgono domenica come alla prossima giornata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

