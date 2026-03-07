All' asta la leggendaria Suzuki RG500 di Barry Sheene

Una moto leggendaria, la Suzuki RG500, sarà venduta all'asta da Bonhams il prossimo 26 aprile. Si tratta del modello con cui il campione inglese Barry Sheene conquistò il titolo nella classe 500 nel 1977. La moto ha suscitato grande interesse tra collezionisti e appassionati di motociclismo. La vendita rappresenta un'occasione unica per acquistare un pezzo importante della storia delle competizioni.

Barry Sheene, due volte vincitore della classe 500 nel 1976 e 1977, è una figura leggendaria della storia del motociclismo. Ultimo campione del mondo inglese in classe regina, ha legato le proprie imprese alla Suzuki RG500, che in 7 stagioni tra il 1974 e il 1979 è stata protagonista dell'epoca d'oro di Suzuki nel Motomondiale. E proprio la RG500 con cui Sheene vinse il campionato del mondo 500 nel 1977 sarà il pezzo pregiato dell'imminente International Classic MotorCycle Show, dove questa moto mitica sarà messa all'asta da Bonhams il prossimo 26 aprile. Per gli appassionati si tratta di un avvenimento di grande interesse, considerato che il modello da corsa XR14, questa la denominazione originale, della RG500 non appariva sul mercato da quasi 40 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

