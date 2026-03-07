Allarme bomba Tribunale di Milano scoperto da dove sono partite le chiamate | 3 scarcerati per stop a udienze

Allarme bomba al Tribunale di Milano, con le chiamate anonime che hanno causato l’interruzione delle udienze. Le autorità hanno identificato la provenienza delle telefonate e hanno disposto la scarcerazione di tre persone coinvolte. Le udienze programmate sono state sospese e si stanno svolgendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. La situazione ha generato tensione tra gli operatori giudiziari.

Sarebbero partite dalla zona Niguarda di Milano le telefonate, quattro in tutto, con le quali venerdì 6 marzo era stato annunciato un allarme bomba, rivelatosi poi falso, al Tribunale di Milano. L'allerta ha portato a uno stop delle attività per sette ore, dopo che tutti i piani del palazzo di giustizia erano stati evacuati per le verifiche necessarie. E in quell'arco di tempo in tre sono stati scarcerati per la scadenza dei tempi per la convalida in direttissima dell'arresto. Allarme bomba, da dove sono partite le chiamate In tre scarcerati per lo stop alle udienze Perché il Tribunale è stato evacuato Allarme bomba, da dove sono partite le chiamate Le quattro chiamate al 112 che segnalavano una bomba al Tribunale di Milano sono partite alle 8:30 del mattino.